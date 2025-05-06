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06 мая, 13:15

Транспорт

Ограничения движения самокатов ввели в преддверии Дня Победы в Москве

Ограничения движения самокатов ввели в преддверии Дня Победы в Москве

Московские правоохранители задержали банду автоподставщиков

Операторы кикшеринга предложили верифицировать пользователей через "Госуслуги"

Для аренды электросамокатов могут ввести верификацию через "Госуслуги"

В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая

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График движения поездов МЦД-4 изменится с 8 по 11 мая

Кикшеринговые сервисы ограничат поездки по центру Москвы в майские праздники

С 7 по 9 мая в столице введут дополнительные ограничения на использование электросамокатов. В зоне проведения праздничных мероприятий изменится режим работы сервисов кикшеринга.

Скорость передвижения самокатов вблизи мест массового скопления людей будет автоматически снижаться, а в некоторых точках движение будет полностью запрещено. При приближении к такой зоне самокат будет подавать звуковой сигнал и останавливаться – продолжить путь можно будет только пешком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
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