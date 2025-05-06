Ограничения движения самокатов ввели в преддверии Дня Победы в Москве

С 7 по 9 мая в столице введут дополнительные ограничения на использование электросамокатов. В зоне проведения праздничных мероприятий изменится режим работы сервисов кикшеринга.

Скорость передвижения самокатов вблизи мест массового скопления людей будет автоматически снижаться, а в некоторых точках движение будет полностью запрещено. При приближении к такой зоне самокат будет подавать звуковой сигнал и останавливаться – продолжить путь можно будет только пешком.

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