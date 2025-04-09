Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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09 апреля, 07:15

Безопасность

В Москве зафиксировали случаи новых автоподстав

В Москве зафиксировали случаи новых автоподстав

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Столичных водителей предупредили о новой схеме автоподстав. Злоумышленники выходят на перекресток, держа в руках заранее разбитый телефон или планшет, после чего слегка задевают им проезжающий автомобиль и требуют с водителя компенсацию.

В связи с этим юристы советуют автовладельцам не забывать включать видеорегистраторы, а при встрече с мошенниками оформлять ДТП по правилам и в присутствии сотрудника ГИБДД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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