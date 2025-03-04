ЦОДД заявил, что в Москве не устанавливали камеры-треноги

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Камеры-треноги для фиксации нарушений в Москве не использовались ранее, планов по их установке нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Представители центра отметили, что норма законодательства по запрету передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений не коснется столицы, поскольку камер-треног в городе нет.

Передвижные и мобильные комплексы фиксации нарушений, которые есть у ЦОДД, представляют собой транспорт, имеющий цветографическую отличительную окраску. При работе в стационарном положении они включают проблесковые маячки оранжевого цвета для привлечения внимания водителей и используются в соответствии с действующим законодательством, пояснили в центре.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков обратился в МВД с предложением запретить использование камер-треног на дорогах. По его словам, некоторые недобросовестные операторы систем устанавливают такие комплексы с нарушением требований и завышают погрешность измерений, ущемляя права водителей.

Парламентарий считает, что запрет на их использование позволит защитить права граждан, снизить финансовую нагрузку на автомобилистов и уменьшить количество штрафов за превышение скорости на участках с низким риском аварий.