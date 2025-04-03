"Московский патруль": МЧС провело профилактический рейд среди дачников перед новым сезоном

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд, чтобы предостеречь москвичей от опасных ситуаций на дачах и напомнить о штрафах за нарушение правил уборки дачных территорий.

Например, во время сжигания мусора, сухой травы или жарки шашлыков может вспыхнуть мощное пламя. В соответствии с правилами пожарной безопасности, собственники должны своевременно очищать участок от мусора и сухостоя. Поэтому все, что легко загорается, необходимо вывозить в безопасные места, в частности, на полигоны.

Подробнее – в программе "Московский патруль".