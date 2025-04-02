До 10 см снега может выпасть в Москве 6 апреля

В Москве через несколько дней может выпасть до 10 сантиметров снега. С воскресенья, 6 апреля, столицу накроет арктическое вторжение, сопровождаемое резкими перепадами температуры. Пока погода в городе располагает к прогулкам, температура – более 10 градусов.

В четверг, 3 апреля, в Москве начнется изменение погоды, когда теплый атмосферный фронт поднимет температуру до 13 градусов. Атмосферное давление останется в пределах 752 миллиметров ртутного столба, и дождей не ожидается. Однако в начале следующей недели в Москве снова станет холодно.

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