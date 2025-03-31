Блогеры начали продвигать похудение с помощью опасных капсул

В соцсетях начали массово рассказывать о новом способе похудения без диет и физических упражнений. Как уверяют блогеры, для этого необходимо пить особые капсулы, которые якобы помогают сбросить вес.

Однако выяснилось, что после их употребления многие получили проблемы со здоровьем. Среди опасных побочных эффектов отмечали тошноту, сонливость, ухудшение зрения, а также боль в животе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.