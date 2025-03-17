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17 марта, 11:00

Общество

Пищевой технолог рассказала, как выбрать качественный растворимый кофе

Пищевой технолог рассказала, как выбрать качественный растворимый кофе

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Растворимый кофе – самый быстрый вариант бодрящего напитка, но не все его виды одинаково хороши. Как выбрать качественный продукт, рассказала пищевой технолог Валерия Елочкина.

Существует три вида растворимого кофе: порошковый, гранулированный и сублимированный. Последний максимально приближен к натуральному благодаря особой технологии заморозки. Елочкина отметила, что добавление молотого кофе в растворимый – скорее маркетинговый ход, поскольку молотый теряет аромат и оставляет осадок.

Специалист советует обращать внимание на состав: в качественном кофе не должно быть красителей и ароматизаторов. Также важно изучить упаковку – если гранулы слиплись, значит, продукт впитал влагу и не соответствует стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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