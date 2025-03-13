Парки Москвы закрыты из-за сильного ветра

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 11:30

Общество

Москвичам напомнили о возможности прислать видео в рубрику "Что вообще происходит"

Москвичам напомнили о возможности прислать видео в рубрику "Что вообще происходит"

Волонтер штаба "Москва помогает" Семен Семенченков рассказал о своей деятельности

Более 3 тыс тонн гумпомощи доставили сотрудники МЧС жителям новых субъектов с начала года

Блогер из США добрался до Москвы на машине

Синоптики предупредили о приближении к Москве 9-балльного шторма

"Утро": москвичам рассказали о погоде 13 марта

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Москва FM" запустили розыгрыш мерча и отпривателя

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 51% 13 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 740 мм ртутного столба 13 марта

Новости регионов: Хабаровск сковали десятибалльные заторы из-за снегопада и гололедицы

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Видео должно быть снято горизонтально. Авторы лучших роликов получат призы в конце месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика