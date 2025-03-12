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12 марта, 17:45

Общество

Новости регионов: пыльная буря накрыла крымский поселок Первомайское

Новости регионов: пыльная буря накрыла крымский поселок Первомайское

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Крымский поселок Первомайское накрыла пыльная буря. Видимость заметно снизилась. Даже при небольшом порыве песок и пыль поднимаются в воздух, образуя плотную дымку. По прогнозам, ветер в ближайшие часы может усилиться до 22 метров в секунду.

На Дальнем Востоке и в Сибири специалисты прогнозируют высокий уровень весеннего паводка на местных реках, в том числе на Лене и Ангаре с ее притоками. Причина в том, что зимой там выпало много снега. В некоторых регионах уже начали профилактические мероприятия, чтобы свести к минимуму ущерб от половодья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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