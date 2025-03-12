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12 марта, 07:45

Общество

Новости регионов: снегопад оставил некоторых жителей Забайкальского края без электричества

Новости регионов: снегопад оставил некоторых жителей Забайкальского края без электричества

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Несколько населенных пунктов остались без электричества в Забайкальском крае. На регион обрушился мощный снегопад и ветер. В настоящее время коммунальщики восстанавливают подачу электроэнергии, большая часть аварий уже устранена.

Тем временем на Дальнем Востоке и в Сибири готовятся к приходу "большой" воды. Специалисты прогнозируют высокий уровень весеннего паводка на реках Кама, Ишим, Тобол, Лена, а также на Ангаре с ее притоками и других водоемах. В некоторых регионах уже начали превентивные мероприятия, чтобы свести к минимуму ущерб от половодья. Специалисты взрывают лед на участках рек, где обычно образуются заторы и устанавливают противопаводковые дамбы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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