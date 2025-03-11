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11 марта, 18:30

Общество

В Москве зафиксирована самая высокая температура с начала года

В Москве зафиксирована самая высокая температура с начала года

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Синоптики отмечают, что в столице зафиксирована самая высокая температура с начала года – днем столбики термометров поднялись до 12 градусов тепла. По словам метеорологов, облака, которые уменьшают количество солнечного света, одновременно сдерживают тепло, что способствует повышению температуры.

В ближайшие дни погода продолжит радовать москвичей: во вторник воздух может прогреться до 16 градусов тепла. Однако синоптики предупреждают, что весна будет непостоянной. Уже в выходные ожидается резкое похолодание, а ночью возможны заморозки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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