Вирусолог Волчков: РФ не грозит эпидемия лихорадки денге

Фото: 123RF/rsndetre

РФ не грозит эпидемия лихорадки денге, поскольку инфекция не передается от человека к человеку. Об этом Москве 24 рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

Ранее telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились на Бали лихорадкой денге, которую переносят комары. По данным канала, случаи среди россиян также фиксируются в Таиланде, а власти Вьетнама якобы предупреждают о резком росте заражений. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что не получали обращений от туристов.

Волчков отметил, что симптомы лихорадки денге можно спутать с малярией и вирусом Зика.



Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Это резкое повышение температуры вплоть до 39–40 градусов, может быть, даже выше. Общая слабость, боль в мышцах, костях, иногда появляются тошнота, рвота. В отдельных случаях может развиваться геморрагическая лихорадка, когда идут локальные кровоизлияния или кровоподтек.

Специфического лечения от лихорадки нет – в период болезни врачи пытаются контролировать иммунный ответ человека.

"В случае легких форм стараются контролировать побочный эффект от ответа иммунной системы, воспалительную и аллергические реакции. Например, используются антигистаминные препараты. При переходе в геморрагическую форму используют иммуносупрессивную глюкокортикоидную терапию, чтобы предотвратить мощный иммунный ответ", – пояснил специалист.

По мнению эксперта, в РФ вряд ли возможно появление эпидемии лихорадки денге.



Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Распространяется лихорадка не респираторно, а через укус определенного вида комаров, обитающих в тропической зоне. Прямая передача инфекции от человека к человеку невозможна в силу особенностей жизненного цикла вируса, и проблемы для РФ не должно быть.

При поездке в южные страны, где есть риск заразиться лихорадкой денге, эксперт посоветовал использовать репелленты и носить одежду с длинными рукавами и высокими воротниками.

"Также лучше не носить шорты. Понимаю, что там жарко и хочется раздеться. Но если вы посмотрите на местное население, то люди достаточно хорошо закрыты, прежде всего от солнца. А в вечерние, безветренные часы одежда защитит от укусов комаров", – указал вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство взяло на контроль опубликованную в СМИ информацию о заражении российских туристов лихорадкой денге на острове Бали. Специалисты ведут постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в странах мира, включая данные по лихорадке денге.