АТОР: туроператоры не получали сообщений о заболевании россиян лихорадкой денге в Таиланде

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Российским туроператорам не поступала информация от отдыхающих в Таиланде туристов и министерства здравоохранения страны о заболевании граждан России лихорадкой денге, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей АТОР.

До этого в Сети появились сообщения о случаях заболевания россиян в Таиланде, Вьетнаме и на Бали.

Посольство и генконсульство, в свою очередь, тоже не получали такой информации. Об этом рассказал заведующий консульским отделом российского посольства Илья Ильин.

"К нам по этому поводу российские граждане за помощью не обращались. Случаи заболевания лихорадкой денге для влажного тропического климата – это нормальное явление. Их число возрастает с наступлением сезона дождей, который длится с мая по ноябрь", – передает ТАСС его слова.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию, появившуюся в СМИ, о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов на острове Бали. Как отметили в службе, сотрудники осуществляют непрерывный контроль за распространением инфекционных заболеваний в мире.

