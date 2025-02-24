Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестной болезни в ДР Конго

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Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о вспышке неизвестной болезни на территории Демократической Республики Конго, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники следят за эпидемиологическими рисками в России и за рубежом в оперативном режиме. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Вместе с тем ведомство располагает развитой лабораторной базой и референс-центрами ведущих научных организаций. Таким образом, Роспотребнадзору удается оперативно распознавать риски и принимать необходимые действия по их предотвращению.

"Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно передается в Роспотребнадзор", – подчеркнули представители ведомства.

По последним данным, в результате заражения неизвестной болезнью в ДР Конго скончались 52 человека. В общей сложности с начала февраля выявили более 943 случаев инфицирования. Лихорадка неизвестного происхождения распространилась в районе города Басанкусу.

Все заболевшие страдали ознобом, головной болью и болью в суставах. При этом около 55% экспресс-тестов дали положительный результат на малярию.

