Роспотребнадзор предотвращает распространение лихорадки Эбола в Уганде

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Специалисты Роспотребнадзора консультируют своих коллег из Уганды, чтобы помочь им предотвратить распространение лихорадки Эбола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как утверждает Роспотребнадзор, российские специалисты объясняют, как использовать мобильную лабораторию, которая была ранее передана коллегам из Уганды, а также напоминают правила безопасности при работе с особо опасными вирусами.

По данным ведомства, 30 января Минздрав Уганды сообщил об обнаружении у медицинского работника инфекции, спровоцированной вирусом Эбола. С зараженным контактировали сотрудники районной больницы на востоке страны, куда была направлена лаборатория Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре ранее выразили готовность оказать содействие Уганде, где был подтвержден случай заболевания Эболой. Туда уже направлены предложения по оказанию помощи.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами являются лихорадка, боль в мышцах и горле, а также головная боль. После этого нарушается функция почек и печени, а в некоторых случаях происходят внутренние и внешние кровотечения.

