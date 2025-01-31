Роспотребнадзор заявил о готовности помочь Уганде в борьбе с Эболой

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В Роспотребнадзоре готовы оказать содействие Уганде, где был подтвержден случай заболевания Эболой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Туда уже направлены предложения по оказанию помощи.

Как говорила действующий постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Антвин, случай заболевания лихорадкой был выявлен в городе Кампала.

"Роспотребнадзор находится в контакте с угандийскими коллегами, направлены предложения по оказанию помощи в проведении эпидемиологического расследования и противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор заявил о причастности США к лаборатории в Конго. В ведомстве отметили, что Агентство США по международному развитию финансирует лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Республике Конго. Там, по мнению Международного комитета Красного Креста, произошла утечка вирусов.

Служба обратила внимание, что практически половина из известных случаев утечек патогенов из биолабораторий в XXI веке произошла в США.