Роспотребнадзор заявил о причастности США к лаборатории в Конго

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Роспотребнадзор заявил, что Агентство США по международному развитию финансирует лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Республике Конго, где, по мнению Международного комитета Красного Креста, произошла утечка вирусов. Обращение ведомства опубликовано в телеграм-канале.

Кроме того, работу лаборатории обеспечивает французский Фонд Мерье. Служба обратила внимание, что практически половина из известных случаев утечек патогенов из биолабораторий в XXI веке произошла в США.

"Данное обстоятельство в очередной раз подтверждает безответственный подход стран Запада при работе с опасными инфекциями на территории третьих стран", – подчеркнул Роспотребнадзор.

Из заявления следует, что на таких территориях, в том числе и в городе Гома, где находится лаборатория, создавались и бесконтрольно накапливались образцы вирусов. В числе возбудителей опасных болезней мог оказаться и вирус Эбола, а также геморрагические лихорадки.

Кроме того, к утечке мог привести вооруженный конфликт в республике, который вызвал перебои с электричеством в стране, считает ведомство.

"Для повышения лабораторного потенциала африканских стран в Бурунди, Уганду и Республику Конго доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора, которые могут быть задействованы для раннего выявления инфекционных угроз в приграничных территориях", – говорится в сообщении.

Вероятная утечка вирусов находится на контроле Роспотребнадзора. Кроме того, в местах пересечения государственной границы функционирует автоматизированная система "Периметр", которая анализирует эпидемиологические риски.

Между тем ведомство наблюдает за неизвестным заболеванием в Индии. С декабря прошлого года были зарегистрированы почти 40 случаев заражения, 17 из которых привели к смерти. Сведения о каждом случае, который может быть связан с заболеванием, оперативно передаются в Роспотребнадзор.