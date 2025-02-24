Более 50 человек стали жертвами неизвестной болезни в ДР Конго

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В Демократической Республике Конго более 50 человек умерли от неизвестной болезни. Об этом пишет Actualite.

Сообщается, что лихорадка неизвестного происхождения распространилась в районе города Басанкусу. С начала февраля выявили более 943 случаев заражения этой болезнью, при этом скончались 52 человека. Летальность болезни составляет 5,5%, говорится в сообщении.

Все заболевшие страдали ознобом, головной болью и болью в суставах. Около 55% экспресс-тестов дали положительный результат на малярию. Возможность распространения лихорадки Эбола специалисты исключают.

В конце 2024 года свыше 140 человек погибли в Демократической Республике Конго, заразившись неизвестной болезнью. У всех заболевших наблюдались похожие симптомы, в их числе – высокая температура и сильная головная боль.

Как отмечал иммунолог Николай Крючков, информации о неизвестной болезни из ДР Конго было мало. По словам врача, регион в целом считается опасным местом с точки зрения инфекций: в республике плохие условия жизни и большие проблемы с медицинским обеспечением.