ВОЗ начала первое испытание вакцины против Эболы в Уганде

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впервые начали испытание вакцины против вируса Эбола в Уганде. Соответствующая информация появилась на странице организации в социальной сети X.

"Если вакцина-кандидат окажется эффективной, она в будущем потенциально поможет положить конец продолжающейся вспышке и защитить группы населения, подверженные риску", – говорится в сообщении ВОЗ.

В Роспотребнадзоре ранее выразили готовность оказать содействие Уганде, где был подтвержден случай заболевания Эболой. Туда уже направлены предложения по оказанию помощи.

Специалисты консультируют своих коллег из Уганды, чтобы помочь им предотвратить распространение лихорадки. Они объясняют, как использовать мобильную лабораторию, а также напоминают правила безопасности при работе с особо опасными вирусами.

