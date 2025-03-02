Роспотребнадзор контролирует сообщения о лихорадке денге на Бали

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Роспотребнадзор взял на контроль информацию, появившуюся в СМИ, о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Служба осуществляет непрерывный контроль за распространением инфекционных заболеваний в мире, включая лихорадку денге, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее ведомство взяло на контроль информацию о вспышке неизвестной болезни на территории Демократической Республики Конго. В службе рассказали, что сотрудники располагают развитой лабораторной базой и референс-центрами ведущих научных организаций. Таким образом, Роспотребнадзору удается оперативно распознавать риски и принимать необходимые действия по их предотвращению.

Согласно последним сведениям, в Конго от неизвестной болезни умерли 52 человека. С начала февраля было зафиксировано более 943 случаев заражения.

Лихорадка неизвестного происхождения распространилась в районе города Басанкусу. Все заболевшие испытывали озноб, головную боль и боль в суставах. Свыше половины экспресс-тестов показали положительный результат на малярию.