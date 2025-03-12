Подснежники распустились в столичных лесопарках

В столичных лесопарках распустились подснежники. Первоцветы можно встретить на юге Москвы – в районе Измайлово и Битцевского леса.

Как отметили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, на этих территориях снежный покров наиболее устойчив. Первые весенние цветы – важный источник питания для насекомых. Они обеспечивают нектаром и пыльцой переживших зиму пчел, жуков, бабочек и других опылителей.

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