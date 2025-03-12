Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 07:45

Город

Подснежники распустились в столичных лесопарках

Подснежники распустились в столичных лесопарках

Около 14 тысяч москвичек смогут воспользоваться процедурой ЭКО по ОМС в 2025 году

Около 170 тыс москвичей сдали нормы ГТО в 2024 году

Городские камеры показали трафик на столичных дорогах

Профориентационная встреча для родителей девятиклассников пройдет в Москве 15 марта

Городские камеры показали ситуацию на московских дорогах

В Москве зацвели подснежники

"Мой район. Новости": спецпоезда "Москва-2020" будут тестировать в метро по ночам

Ростокинскому акведуку вернут исторический облик

В Филимонковском районе появятся современные жилые кварталы

В столичных лесопарках распустились подснежники. Первоцветы можно встретить на юге Москвы – в районе Измайлово и Битцевского леса.

Как отметили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, на этих территориях снежный покров наиболее устойчив. Первые весенние цветы – важный источник питания для насекомых. Они обеспечивают нектаром и пыльцой переживших зиму пчел, жуков, бабочек и других опылителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика