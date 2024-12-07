Собянин сообщил о завершении реставрации Саввинского подворья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация Саввинского подворья, которое также известно как "сказочный терем" на Тверской улице, подошла к концу, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

До этого обновления в здании 1907 года никогда не провидились комплексные работы по его сохранению. Для возвращения подворью исторического облика, были привлечены более 150 специалистов.

Изначально Саввинское подворье было возведено в неорусском стиле. Его украсили изящные башенки и окна разных форм. На фасаде были созданы майолика и изразцы. За счет тщательного подбора оттенков глазури воссозданные плитки практически невозможно отличить от оригинала.

В ходе реализации региональной программы капитального ремонта также было решено привести в порядок интерьеры, которые относятся к стилю модерн. В подворье можно увидеть кованые ограждения, необычную изогнутую лестницу и лепной декор. Кроме того, реставраторы расчистили скрытые за слоями краски окна с блоками Фальконье.

После обновления терем снова стал украшением Тверской улицы, подчеркнул мэр. По его словам, подворье интересно еще и тем, что сразу после возведения в нем была открыта киностудия одного из первых российских кинематографистов Александра Ханжонкова. Уже в 1939 году, когда подворье стало жилым домом, его было решено передвинуть на 50 метров вглубь улицы. В тот период это было технологическим чудом, напомнил глава столицы.

Между тем столичные специалисты ежегодно реставрируют около 500 объектов культурного наследия. Так, в конце ноября восстановительные работы завершались в доходном доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Еще в порядок привели декоративные элементы фасада, кованые ограждения балконов, а также дубовые двери и окна.