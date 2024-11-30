Собянин рассказал о памятниках архитектуры, которые реставрируют в Москве

Фото: vk.com/mossobyanin

Столичные специалисты ежегодно реставрируют около 500 объектов культурного наследия, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Так, в данный момент восстановительные работы завершаются в доходном доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Еще в порядок привели декоративные элементы фасада, кованые ограждения балконов, а также дубовые двери и окна.

"Специалисты восстанавливают угловую готическую башенку с часами и облицовку цоколя из розового армянского туфа", – отметил мэр.

Кроме того, специалисты возвращают исторический облик фасадам дома Московского купеческого общества на улице Ильинке. По словам градоначальника, они уже завершили реставрацию балконов, кровли и воссоздали чешуйчатое покрытие на куполах. Причем особое внимание уделили богатому лепному декору.

При этом, как подчеркнул Собянин, удалось вернуть фасаду исторический цвет, который определили во время исследований. Помимо этого, была завершена и реставрация главного дома усадьбы А. А. Казакова – Е. Д. Дункер на Поварской улице.

На главном фасаде были восстановлены ранее заложенные ниши с лепным декором. Укреплен фальшбалкон над главным входом, приведена в порядок бревенчатая стена дворового фасада с восстановлением рустованной штукатурной отделки», – заключил мэр.

Тем временем в ТиНАО продолжаются реставрационные работы на воротах главного въезда усадьбы Валуево. В настоящее время уже демонтированы парные скульптуры бегущих оленей, которые были установлены на пилонах.

Сами ворота также нуждаются в проведении качественных работ – на них отслоилась штукатурка и шелушится краска. Карнизы были частично разрушены, а на цоколях образовались грибок и плесень. Причем за восстановлением исторического облика будут следить специалисты Мосгорнаследия.