Более 45 домов выдающихся ученых были отремонтированы в Москве с 2015 года

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

С момента запуска программы капитального ремонта многоквартирных домов в Москве в 2015 году в столице было отремонтировано 47 зданий, в которых проживали выдающиеся ученые, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас в Гагаринском районе на юго-западе Москвы завершается масштабная реконструкция дома 11 на улице Косыгина. Это 16-этажное здание было построено в 1966 году по типовому проекту. В нем жил Михаил Сургучев, ученый, который занимался разработкой нефтяных и газовых месторождений.

В порядок приведены фасад и кровля. Специалисты заменили внутренние инженерные системы: сначала они удалили отслоившуюся плитку, очистили стены моющими средствами, затем нанесли клеевые составы с армирующей сеткой и декоративные покрытия. После этого загерметизировали швы, покрасили фасад и заменили входные группы. Сейчас в доме идет ремонт подвала.

Работы ведутся и в доме 52 на Ленинском проспекте, где жили эпидемиолог Бениямин Черкасский и физик Евгений Фейнберг. Здание имеет сложную форму и состоит из восьми этажей. Оно было построено в 1956 году по типовому проекту. Фасады дома украшены порталами входных групп и венчающим карнизом.

Специалисты начали работу по обновлению фасада с очистки и промывки внешней поверхности стен. Они восстановили швы и восполнили утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков. Отремонтировали порталы входных групп, арки и карниз, а фасад обработали гидрофобным составом.

Затем установили новые оконные блоки в подъездах и отремонтировали входные группы. На последнем этапе ремонта будет выполнена замена штукатурного покрытия цоколя и установка новых водосточных труб.

В северо-восточной части города приведут в порядок дом 118 на проспекте Мира, где когда-то жил ученый в области аэродинамики и летательных аппаратов Владимир Струминский.

Десятиэтажное здание 1953 года отличается сложностью фасадов. Его нижние этажи отделены от верхних с помощью профилированного карниза и рустованного декора. За окнами с арочным завершением на двух этажах расположены магазины. Фасады украшены барельефами, а по периметру здания тянутся межэтажные пояса. Кроме того, на здании есть многопрофильный карниз и аттиковые стены с пинаклями.

Специалисты обновляют фасад здания, ремонтируют подвал и системы водоотведения. Работы начались с очистки и промывки стен, нанесения антисептического раствора в местах обнаружения влаги и восстановления разрушенных участков. На нижних этажах отреставрированы штукатурные русты, лепной декор и архитектурные элементы.

После завершения основных работ в подъезде установили новые стеклопакеты в подъездах, восстановили керамогранитные плиты цоколя, отремонтировали балконы и входные группы.

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