Грот графа Орлова впервые отреставрирован в Нескучном саду

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Нескучном саду впервые отреставрировали грот графа Орлова, который признан объектом культурного наследия федерального значения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сооружение, имитирующее неглубокую пещеру в скалах, появилось в конце XVIII века, когда землей владел графский род Орловых. Работы контролировал департамент культурного наследия Москвы. Они проводились в соответствии с согласованной документацией.

Специалисты привели в порядок каменную кладку, по архивным документам восстановили исторический облик смотровой площадки с каменной оградой и металлическими вставками.

Во время реставрации специалисты использовали известковый туф. Это камень, из которого изначально был сложен грот. Стены внутри тоннеля отделали известково-песчаной штукатуркой, которая укрепляет каменную кладку и при этом сохраняет ее фактуру.

Площадки по обеим сторонам грота и в проходной арке замостили валунником. Это гладкий камень небольшого размера. В проходной арке, гроте и на смотровой площадке сделали архитектурно-художественную подсветку.

Ранее в Москве завершилась реставрация фасадов исторической части Центрального универсального магазина (ЦУМ). Специалисты очистили стены от устаревших слоев штукатурки, привели в порядок декорации и балконы с металлическим ограждением. Здание ЦУМа относится к объектам культурного наследия регионального значения. Его называют одной из визитных карточек центра Москвы.

Сейчас специалисты также занимаются восстановлением фонарей Концертного зала имени П. И. Чайковского, которые являются редким элементом и необходимы для освещения помещения естественным светом. Кроме того, реставрационные работы ведутся с фасадом особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Там обновляют цоколь и лепной декор, а также несущие опоры здания – женские фигуры.