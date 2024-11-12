В Москве завершена реставрация фасадов исторической части ЦУМа

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве завершена реставрация фасадов исторической части Центрального универсального магазина (ЦУМ). Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

По данным ведомства, специалисты очистили стены от устаревших слоев штукатурки, привели в порядок декорации и балконы с металлическим ограждением.

В департаменте добавили, что здание ЦУМа относится к объектам культурного наследия регионального значения. Его называют одной из визитных карточек центра Москвы.

Сейчас специалисты также занимаются восстановлением фонарей Концертного зала имени П. И. Чайковского, которые являются редким элементом и необходимы для освещения помещения естественным светом. Кроме того, реставрационные работы ведутся с фасадом особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Там обновляют цоколь и лепной декор, а также несущие опоры здания – женские фигуры.

Также в скором времени планируется привести в порядок лепной щит доходного дома с рестораном "Альпийская роза", который находится на Пушечной улице. Специалисты возьмут в работу фасады, цоколь, балясник, полуколонны, вазоны и ограждение кровли. Помимо этого, запланирована реставрация исторического облика фасадов особняка Л. Я. Гельтищевой, расположенного в Среднем Овчинниковском переулке.

