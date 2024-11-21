Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Доходный дом Г. В. Петрова отреставрируют в Хамовниках. Специалисты уже согласовали проект капитального ремонта, в рамках которого будет сохранен объект культурного наследия, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Шестиэтажное здание с подвалом появилось на Земледельческом переулке в 1913 году. Оно состоит из уличного и дворового корпусов, соединенных лестничным блоком.

"Согласованный проект предусматривает реставрацию и ремонт фасада и его элементов, а также локальные восстановительные работы в квартирах и подъездах после замены инженерных коммуникаций", – привели слова Щербакова на портале мэра и правительства Москвы.

Рабочие покрасят стены проездной арки, заменят наружную водосточную систему и элементы системы отопления в здании, а также поменяют оконные блоки с отливами на лестничных клетках.

Как отметил начальник управления реализации проектных решений столичного фонда капитального ремонта Олег Дегтев, для работ по восстановлению элементов строений и лепного декора будут использованы новейшие технологии. Таким образом, специалисты смогут значительно сократить время выполнения работ, но при этом добиться высокой точности.

По проекту планируется обновление штукатурного покрытия главного фасада. Лепнину очистят от слоев старой краски и загрязнений, а тянутым карнизам вернут изначальную геометрическую форму. Также специалисты восстановят поврежденные декоративные элементы и утраченные детали венчающего карниза, а также приведут в порядок плиточную облицовку цоколя.

Помимо этого, в рамках реставрации будут заменены окна и отремонтирована парадная входная дверь с заменой на ней фурнитуры.

Тем временем в ТиНАО продолжаются реставрационные работы на воротах главного въезда усадьбы Валуево. В настоящее время уже демонтированы парные скульптуры бегущих оленей, которые были установлены на пилонах.

Сами ворота также нуждаются в проведении качественных работ – на них отслоилась штукатурка и шелушится краска. Карнизы были частично разрушены, а на цоколях образовались грибок и плесень. Причем за восстановлением исторического облика будут следить специалисты Мосгорнаследия.