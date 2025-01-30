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30 января, 08:00

Город

В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-вампир

В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-вампир

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В "Аптекарском огороде" можно увидеть цветение редкой орхидеи, названной в честь графа Дракулы. В народе ее иногда называют "обезьянкой" – цветы растения напоминают мордочку этого животного. В природе орхидея встречается в Центральной и Южной Америке, а в Москве она представлена в Пальмовой оранжерее.

Кроме того, в саду расцвели первые в этом году подснежники – всего здесь можно увидеть шесть их разных видов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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