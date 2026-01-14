Грузовик опрокинулся на 27-м километре МКАД

Фото: Москва 24

Грузовик опрокинулся на внешней стороне 27-го километра МКАД в районе съезда 27. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте уже работают оперативные службы города, которые уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее один человек погиб в результате ДТП в подмосковном городском округе Клин. Все произошло на 527-м километре автодороги А-108. Предварительно, водитель автомобиля Opel допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ".

Еще одна авария произошла до этого на Можайском шоссе в Москве: автомобиль опрокинулся в районе дома 48. Движение в сторону области было временно затруднено на 1,3 километра.