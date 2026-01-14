Облачная погода и до 8 градусов мороза ожидаются в Москве 14 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода со снегом прогнозируется в Москве в среду, 14 января. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 6 до 8 градусов мороза, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов ниже нуля.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 9 градусов, по области – до минус 12 градусов.

Снегопад в Москве и Подмосковье продлится до вечера 14 января. В период с 09:00 до 21:00 прирост снежного покрова в столичном регионе может составить около 5 сантиметров.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, накрывшие столицу снегопады привели к снижению уровня загрязнения воздуха в городе. Позитивные результаты подтверждаются данными с автоматической станции контроля загрязнения атмосферы.