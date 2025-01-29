Посвященный китайскому Новому году тематический поезд запущен в метро Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Тематический поезд, украшенный в честь китайского Нового года, запустили на Арбатско-Покровской линии столичного метро. Состав будет курсировать по синей ветке целый месяц.

Состав оформлен в традиционном для Китая цвете – красном. С внешней стороны поезд украсила змея, которая является символом 2025 года. На этой же стороне представлен китайский дракон, олицетворяющий доброе начало. Внутри пассажиры могут рассмотреть кадры с празднования Нового года в Китае.

Поезд был запущен в рамках празднования года культуры России и Китая, который проводится в 2024–2025 годах.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, состав посвящен добрым взаимоотношениям между Москвой и Пекином. Вице-мэр поблагодарил за помощь сотрудников посольства КНР и китайского МИД.

"Мы постарались сделать все с уважением к китайской культуре", – добавил Ликсутов.

Между тем в честь китайского Нового года была украшена Москва. На Манежной и Тверской площадях установлены дополнительные элементы декора в виде традиционных китайских фонариков красного цвета.

Кроме того, на уличные фонари повесили консоли, изображающие свитки с поздравлениями, а "звездное небо" в Камергерском переулке окрасилось в красный цвет. Также специалисты украсили китайскими фонариками и фигурками панд Московский зоопарк. Также там обновили входную группу: установили лайтбоксы и флаги.

