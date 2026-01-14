Форма поиска по сайту

14 января, 07:31

Общество

В Минздраве опровергли информацию о закрытии роддомов в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов опроверг информацию о якобы закрытии роддомов по стране. Его слова передает газета "Известия".

Он подчеркнул, что в настоящий момент в стране, наоборот, происходит открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц.

Например, в Казани перинатальный центр был открыт на базе городской больницы № 7. В Москве, в свою очередь, открыт перинатальный центр на базе клиники в Коммунарке.

Климов добавил, что в России будет нарастать количество вводимых акушерских стационаров, а специализированная помощь будет оказываться на более высоком уровне.

Ранее в Госдуме призвали провести проверку всех роддомов в России после трагедии в Новокузнецке. Предлагалось провести комплексный аудит систем жизнеобеспечения младенцев и условий их содержания, дать оценку протоколам наблюдения и оказания помощи, разработать и внедрить механизмы мониторинга и контроля за качеством медпомощи в перинатальных учреждениях.

В роддоме № 1 Новокузнецка за новогодние праздники умерли девять новорожденных. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела, а председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать их в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк, в свою очередь, поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

Глава медучреждения Виталий Херасков временно отстранен от должности. По данным СМИ, дети могли скончаться от внутриутробной или неонатальной инфекции.

Столичные врачи направлены в Новокузнецк для расследования трагедии в роддоме

обществомедицина

