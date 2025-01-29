"Зима в Москве": в игре на портале Russpass появилась китайская змейка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Красно-золотая узорчатая змейка, ставшая олицетворением фестиваля "Китайский Новый год в Москве", появилась в игре с дополненной реальностью "Зима в Москве", доступной в приложении цифрового туристического сервиса Russpass. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Эта змейка стала официальным символом 2025 года, она была создана министерством культуры и туризма КНР. В китайской традиции красный цвет приносит удачу и защищает от злых духов, а золотой ассоциируется с богатством и процветанием. Змея символизирует мудрость, загадочность и гибкость.

Ее можно поймать на площадках фестиваля "Китайский Новый год в Москве": на Тверской площади, ВДНХ, Новом Арбате, в Камергерском переулке, Московском зоопарке, парке развлечений "Остров мечты" и других местах. За нее можно получить максимальное количество игровой валюты – 800 снежинок.

Приложение Russpass скачали и обновили более 98 тысяч раз после запуска игры с дополненной реальностью "Зима в Москве". Пройдя регистрацию, пользователи могут начать ловить мультяшек на карте с помощью смартфона, путешествуя по городу.

За пойманных персонажей начисляется определенное количество снежинок, которые затем можно будет обменять на баллы в городской программе лояльности "Миллион призов".

28 января в Москве начался фестиваль в честь китайского Нового года. Церемония открытия фестиваля началась с шествия символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи. Участники стартовали у памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре и дошли до Манежной площади, где для гостей организовали шоу барабанщиков.

Жители столицы и туристы смогут найти все площадки фестиваля в приложении "Московский транспорт". Гости фестиваля смогут легко построить маршрут до любой из площадок и прочитать описание каждой.