Более 200 школ и детских садов планируют построить в Москве по программе КРТ

Более 200 школ и детских садов планируют построить в Москве по программе комплексного развития территорий. Они появятся в новых городских кварталах на месте бывших промзон и незастроенных участков.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, новые учебные заведения смогут посещать более 96 тысяч детей. Больше всего объектов образования планируют построить в Северном округе. Там появятся 17 детских садов и 16 школ.

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