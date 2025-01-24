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24 января, 14:30

Город

Более 200 школ и детских садов планируют построить в Москве по программе КРТ

Более 200 школ и детских садов планируют построить в Москве по программе КРТ

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Более 200 школ и детских садов планируют построить в Москве по программе комплексного развития территорий. Они появятся в новых городских кварталах на месте бывших промзон и незастроенных участков.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, новые учебные заведения смогут посещать более 96 тысяч детей. Больше всего объектов образования планируют построить в Северном округе. Там появятся 17 детских садов и 16 школ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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