Весенний фестиваль цветов начнется в "Аптекарском огороде" 15 марта

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 15 марта до июня будет проходить весенний фестиваль цветов. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Там рассказали, что фестиваль разделится на несколько этапов. Поочередно в саду будут распускаться подснежники, крокусы, пролески, весенники и другие первоцветы. Ближе к концу апреля распустятся магнолии и сакуры, в начале мая – яблони, груши, сливы.

На середину мая придется пик цветения 100 тысяч тюльпанов, а на конец месяца – пионов, сирени и рододендронов.

Ранее в "Аптекарском огороде" созрел урожай пальмы трахикарпус форчуна. Плоды висят на высоте восемь метров, поэтому разглядеть их невооруженным глазом практически невозможно. Однако один из сотрудников сада смог срезать один из побегов с плодами, чтобы посетители смогли его рассмотреть.