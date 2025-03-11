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11 марта, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на новый маршрут в районе Филевский Парк

"Мой район. Новости": электробусы вышли на новый маршрут в районе Филевский Парк

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В районе Филевский Парк на маршрут № 73 вышли бесшумные электробусы. В салоне всегда поддерживается оптимальная температура, а медиаэкраны с актуальной информацией не позволят проехать мимо своей остановки.

Москва является лидером среди стран Европы по количеству электротранспорта. По городу курсируют уже более двух тысяч электробусов. Они охватывают 180 маршрутов.

Планируется, что через 10 лет весь парк столичного транспорта перейдет на электрическую тягу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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