Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 11:30

Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

Опытные следователи будут расследовать дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Москву

В Домодедове сгорели более 20 автомобилей из-за падения обломков беспилотника

Губернатор Воробьев посетил больницу в Домодедове, где находятся раненые при атаке БПЛА

Следователи и оперативные службы работают на Домодедовской улице после атаки БПЛА

Захарова заявила, что атакой БПЛА на Москву Киев показал свою террористическую сущность

Ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты

Фасады дома в подмосковном ЖК "Видный берег" получили повреждения после атаки дронов

Эксперты предупреждают о смертельной опасности обломков беспилотников

Энергоблоки Курской АЭС функционируют в штатном режиме после ночной атаки БПЛА

После атаки БПЛА на Подмосковье в стационарах находятся шесть человек, в том числе один ребенок, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он сообщил, что состояние одной пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, а другого – как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Кузнецов добавил, что 12 человек, включая двоих детей, получают медицинскую помощь амбулаторно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика