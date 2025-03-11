В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Подмосковье

После атаки БПЛА на Подмосковье в стационарах находятся шесть человек, в том числе один ребенок, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он сообщил, что состояние одной пострадавшей оценивается как крайне тяжелое, а другого – как тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Кузнецов добавил, что 12 человек, включая двоих детей, получают медицинскую помощь амбулаторно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.