Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

По последним данным, на подлете к Москве сбили 74 беспилотника. По словам Сергея Собянина, это самая массированная атака. В столице пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.

Однако в Московской области два человека погибли, еще 14 пострадали. Раненых доставили в Домодедовскую больницу. Один из них уже два часа находится на операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.