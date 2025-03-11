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Новости

11 марта, 11:30

Новости

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

По последним данным, на подлете к Москве сбили 74 беспилотника. По словам Сергея Собянина, это самая массированная атака. В столице пострадавших нет, на местах падения обломков работают оперативные службы.

Однако в Московской области два человека погибли, еще 14 пострадали. Раненых доставили в Домодедовскую больницу. Один из них уже два часа находится на операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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