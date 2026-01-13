Форма поиска по сайту

13 января, 04:22

Клуб "Детройт Ред Уингз" вывел из обращения номер хоккеиста Федорова

Фото: x.com/NHL

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" вывел из обращения номер 91, под которым играл российский хоккеист Сергей Федоров. Торжественная церемония состоялась перед матчем против "Каролины Харрикейнз".

В присутствии самого Федорова и его близких под своды арены подняли именной стяг с номером 91. В составе "Детройта" российский нападающий трижды становился обладателем Кубка Стэнли – в 1997, 1998 и 2002 годах.

Федорова уже успели поздравить с соответствующим достижением российские хоккеисты Александр Овечкин, Владимир Константинов и Игорь Ларионов.

Ранее Овечкин забросил 917-ю шайбу в выездном матче с "Нэшвилл Предаторз". Таким образом, спортсмен обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю. Заброшенная шайба Овечкина стала для него 20-й в нынешнем сезоне.

В свою очередь, правый крайний нападающий Никита Кучеров, выступающий за клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", возглавил список лучших ассистентов 2025 года в НХЛ. Вместе с Кучеровым первую строчку в рейтинге занял капитан клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдевил. У россиянина и канадца в активе 79 голевых передач в регулярном чемпионате.

Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб во время матча

