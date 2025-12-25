Форма поиска по сайту

25 декабря, 09:13

Спорт

Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Joshua Bessex

Правый крайний нападающий Никита Кучеров, выступающий за клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг", возглавил список лучших ассистентов этого года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает RT .

Вместе с Кучеровым первую строчку в промежуточном рейтинге по итогам первой половины сезона занял капитан клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдевил. У россиянина и канадца в активе 79 голевых передач в регулярном чемпионате.

В текущем сезоне 32-летний Кучеров сыграл в 32 матчах и набрал 45 очков (13 голов + 32 передачи).

Ранее российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов стал главным кандидатом на получение "Колдер Трофи" – награды, вручаемой лучшему новичку НХЛ по итогам сезона. Соответствующее решение было принято после голосования экспертов.

В частности, спортсмена высоко оценил бывший скаут "Канадиенс" по европейскому рынку с 2010 по 2025 год Кристер Рокстром. По словам эксперта, Демидов может забивать броском, участвовать в комбинациях и обыгрывать один в один, что делает хоккеиста атакующим игроком, представляющим тройную угрозу для противника.

Российский хоккеист Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ

спорт

