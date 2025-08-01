The Athletic: Овечкин, Малкин, Кучеров и Бобровский должны первыми попасть в Зал славы НХЛ

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Представлен список российских спортсменов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые должны первыми попасть в Зал славы после завершения карьеры. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание The Athletic.

В перечне фигурируют пять российских хоккеистов: левый крайний нападающий и капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин, центральный нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, правый крайний нападающий "Тампы" Никита Кучеров, а также вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

Кроме того, в списке указаны и другие известные хоккеисты, в том числе капитан и центральный нападающий клуба "Питтсбург" Сидни Кросби, центральный нападающий и капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, центральный нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон и центральный нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.

Ранее Овечкин стал победителем премии ESPY в номинации "Рекордное достижение". Награда вручалась телевизионной сетью ABC и ESPN за признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год.

Овечкин получил награду, так как в минувшем сезоне обновил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив канадского спортсмена Уэйна Гретцки. В записанном видеообращении Овечкин принес извинения за то, что не смог присутствовать на награждении.