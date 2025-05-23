Российский хоккеист Бобровский установил рекорд "Флориды" в НХЛ

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Российский вратарь, выступающий за "Флориду Пантерз", Сергей Бобровский установил рекорд по количеству сыгранных "на ноль" матчей за один плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на пятницу, 23 мая, "Флорида" победила "Каролину Харрикейнз" со счетом 5:0 во втором матче полуфинала Кубка Стэнли.

В ходе игры Бобровскому удалось отразить все 17 бросков в створ (100%). Для хоккеиста матч стал третьим в розыгрыше, что стало рекордом "Флориды" по данному показателю.

Следующий матч серии состоится на стадионе "Флориды" в ночь на воскресенье, 25 мая.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Андрей Василевский, который играет за "Тампу", может получить награду "Везина трофи". Ее вручают лучшему вратарю НХЛ.

Также данный приз могут вручить голкиперу "Виннипега" Коннору Хеллебайку и вратарю "Лос-Анджелеса" Дарси Кемперу.

До этого "Вашингтон" номинировал хоккеиста Александра Овечкина на приз "Билл Мастертон трофи". Он вручается игрокам, показавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.