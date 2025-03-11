Еще один человек погиб после атаки БПЛА на Московский регион

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Один человек скончался в больнице в подмосковном Видном после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь – четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора Подмосковья, в больнице в Домодедове также находятся двое пострадавших от атаки БПЛА – 43-летняя женщина и 44-летний мужчина. У пострадавшей имеется ранение живота с повреждением кишечника, а также рваная рана груди. У мужчины – ранение живота, открытый перелом плеча и ранение голени.

Семьям погибших выплатят 1 миллион рублей, раненые также получат поддержку. По словам Воробьева, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

Украинские БПЛА атаковали Москву и Подмосковье утром 11 марта. В столице из-за падения обломков оказалась незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

В Московской области в результате атаки пострадали 13 человек. На парковке около производственного комплекса компании "Мираторг" погиб охранник, еще двое мужчин получили травмы. Пострадавшим при атаке БПЛА в Подмосковье окажут всю необходимую помощь.

СК России по факту массированной атаки возбудил уголовное дело о теракте.