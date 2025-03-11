Минобороны сообщило о ликвидации 337 беспилотников над российскими регионами

Минобороны РФ заявило об уничтожении 337 украинских беспилотников над регионами в ночь на 11 марта.

По данным ведомства, 91 аппарат ликвидировали над Подмосковьем, 126 – над Курской областью, 38 – над Брянской, 25 – над Белгородской, 22 – над Рязанской. Еще 10 дронов сбили над Калужской областью, по 8 – над Липецкой и Орловской областями, 6 – над Воронежской и еще 3 – над Нижегородской.

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