ТАСС: суд начал допрос одного из главных исполнителей теракта в "Крокусе"

Суд приступил к допросу одного из главных исполнителей теракта в "Крокусе" – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании приступил к допросу одного из главных фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджона Мирзоева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Согласно показаниям Мирзоева, во время совершения теракта он осознал, что станет целью для правоохранительных органов РФ. Он также заявил, что во время нападения на концертный зал все боевики пользовались кнопочными телефонами.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Защита потерпевших попросила следствие арестовать активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, включая Crocus Group, АО "Крокус", частное охранное предприятие "Крокус профи" и АО "Крокус интернешнл".

Большинство обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" признали вину

Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

