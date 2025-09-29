ТАСС: боевики во время теракта в "Крокусе" говорили на арабском языке по телефону

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" террористы общались на арабском языке между собой и во время разговора по телефону с неизвестной женщиной, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса по уголовному делу о теракте.

Собеседник агентства подчеркнул, что это следует из оглашенных в суде показаний свидетелей и слов потерпевших во время допроса.

Как отметила одна из них, террористы "перебрасывались" между собой фразами на арабском языке, когда заканчивали стрельбу. Тогда же они созвонились с женщиной, которая тоже говорила на арабском. "Русских фраз и слов" от боевиков потерпевшая не слышала.

На момент теракта потерпевшей исполнилось 19 лет, на концерт она пришла вместе с родителями. Девушка и ее мать получили ранения, а отец "умер у них на руках". Она также рассказала, что на входе ее семья прошла через металлические досмотровые рамки, а женщины, "одетые в форменную одежду сотрудников охраны", дополнительно никого не осматривали.

Когда раздались звуки выстрелов, большинство посетителей концерта побежали в зрительный зал, так как кто-то крикнул, что нужно бежать именно туда. Девушка вспомнила, что другие посетители просили "притвориться мертвыми". Из-за этого потерпевшая вместе с матерью боялись пошевелиться. Она также призналась, что рассмотрела только высокие черные берцы на шнуровке на ногах боевиков.

Потерпевшая добавила, что террористы "стреляли в спины" посетителей "Крокуса", при этом те, кто притворился мертвым, смогли спастись и покинуть загоревшийся зал.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Как рассказал один из участников судебного процесса, двое мужчин во время атаки на концертный зал смогли ненадолго нейтрализовать одного из террористов, что дало возможность группе людей уйти.

