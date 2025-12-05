Форма поиска по сайту

05 декабря, 13:04

Общество
Врач-аллерголог Болибок: первый признак аллергии на кофе – сыпь

Врач рассказал, как проявляется аллергия на кофе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первым признаком аллергии на кофе является появление кожной сыпи. Об этом рассказал RT врач-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, вид сыпи может быть разнообразным, но чаще всего это неожиданная крапивница.

"И когда неоднократно возникает ассоциация, что что-то выпил – и начался процесс, человек обращается к аллергологу", – отметил врач.

Кроме того, Болибок рассказал, что от кофе бывает еще оральная аллергия в виде воспаления слизистой рта, которая начинает зудеть и жечься. Это может привести к образованию трещин, например, на губах и в их уголках, добавил врач.

Также выраженная пищевая аллергия может проявляться в воспалении желудка и кишечника с последующим жидким стулом.

Избавиться от непереносимости кофе можно только полным исключением продукта из рациона, подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что пуховые одеяла могут быть опасны для аллергиков. В некоторых случаях этот наполнитель вызывает гиперреакцию иммунной системы. Симптомы аллергии можно спутать с ОРВИ.

