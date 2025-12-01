Форма поиска по сайту

01 декабря, 15:51

Общество
Биолог Воробьев: популярные домашние растения могут быть опасны для здоровья

Эксперт предупредил об опасности популярных домашних растений для здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Некоторые популярные домашние растения могут быть опасны для здоровья, особенно для детей, заявил биолог Михаил Воробьев в беседе с RT.

По словам эксперта, к самым опасным комнатным растениям относятся паслен перцевидный, молочай, диффенбахия и монстера. Биолог уточнил, что плоды паслена могут выглядеть аппетитно, но являются ядовитыми для человека.

Сок молочая при попадании на слизистую глаза способен вызвать сильное раздражение и покраснение, добавил специалист. Среди опасных растений Воробьев также назвал популярные виды ароидных – плющ, сциндапсус, монстеру, антуриум и замиокулькас.

"Если их не есть и не жевать, в принципе ничего страшного не случится", – добавил биолог.

Ранее специалист указывал, что растения из семейств ароидных и молочайных могут вызывать у людей аллергию и жжение кожи. В частности, в соке антуриума, диффенбахии, сциндапсуса золотистого и каллу содержатся алкалоиды. Попав в организм, они могут спровоцировать расстройство желудка или сильную аллергическую реакцию – вплоть до отека.

