Агроном Воробьев: инвазивные растения создают угрозу инфраструктуре Москвы

Более 30 инвазивных видов растений, численность которых планируется уменьшать в ближайшие годы, определили в столице. Чем они опасны, разбиралась Москва 24.

"Снижает угрозу для жителей"

Перечень из 32 инвазивных видов растений, численность которых планируется сокращать, утвердили в столице. Об этом сообщила глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.





Юлия Урожаева глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Москва первая, кто определил систему в работе с инвазивными видами.

Она отметила, что растения распределили по четырем группам в зависимости от степени их вредоносности. В первую и наиболее опасную вошли борщевик Сосновского, люпин, золотарник, рейнутрии и дерево айлант. Их планируется полностью удалить в течение 3 лет. Во вторую группу включен клен ясенелистный, на ликвидацию которого отведено 10 лет.

Третья категория включает в себя 8 видов деревьев и 6 кустарников, среди которых дуб красный, роза морщинистая, облепиха крушиновидная и черемуха виргинская. Их запретят высаживать на озелененных территориях города, поскольку при отсутствии контроля они вытесняют другие растения. Четвертая группа состоит из 11 видов трав, включая прилипало пристающее и недотрогу мелкоцветковую. Эти растения признаны менее агрессивными, и их численность планируется сократить до безопасных значений.

Биолог, агроном Михаил Воробьев рассказал Москве 24, что борщевик Сосновского содержит фуранокумарины, которые вызывают серьезные ожоги при контакте с кожей. Остальные же виды растений из списка опасны в первую очередь для столичной экосистемы.

"Например, рейнутрия, которую, по неподтвержденным данным, завез с Дальнего Востока писатель Антон Чехов, распространяется очень быстро. Золотарник, завезенный с американского континента, не только активно разрастается, но и пожароопасен: зимой он высыхает, превращаясь в хворост, и весной легко воспламеняется от случайной искры", – отметил специалист.

Люпин же, как бобовое растение, обогащает почву азотом. Однако это растение использует его только для себя, образуя сплошные заросли, подчеркнул биолог.





Михаил Воробьев биолог, агроном Клен ясенелистный из второй группы представляет особую проблему. Он не только быстро размножается и вытесняет местные виды, но и часто растет с искривленным стволом, который может сломаться под тяжестью снега и тем самым создать угрозу для инфраструктуры. Главная сложность в борьбе с ним – обильная поросль, появляющаяся после спиливания. Это требует дополнительных мер: корчевания или обработки пней гербицидами, что не всегда возможно в парковых зонах, являющихся памятниками природы.

Также Воробьев рассказал про дуб красный, который попал к нам из Америки. По его словам, этот вид угрожает местным дубам, так как растет быстрее.

"Роза морщинистая, на которую ранее жаловались в Прибалтике из-за ее агрессивного распространения на песчаных почвах, в условиях Москвы пока ведет себя сдержанно и считается ценным декоративным кустарником. Аналогично черемуха виргинская и облепиха крушиновидная в городской среде на данный момент не демонстрируют инвазивных свойств и не вызывают серьезных проблем. Однако при отсутствии контроля растения из этой группы могут занять экосистему, нарушив ее разнообразие", – пояснил он.

Среди травянистых растений из четвертой группы выделена в том числе недотрога мелкоцветковая, однако сам агроном обратил внимание на недотрогу железистую.

"Ее особенность – механизм разбрасывания семян на большое расстояние при раскрытии коробочек, что способствует быстрому распространению. К счастью, будучи однолетником, она легко выкашивается", – добавил Воробьев.

Ожоги, пожароопасность и нарушение экосистемы

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Эколог Илья Рыбальченко в разговоре с Москвой 24 назвал инвазивные растения "агрессивными захватчиками".

"Во-первых, они обладают своего рода "сверхспособностями" к размножению и распространению. Одни, как люпин или золотарник, производят огромное количество семян. Другие, как рейнутрия, способны вырасти из мельчайшего обломка корня. Некоторые выделяют токсины, подавляющие рост соседей. А многие, вроде клена ясенелистного, легко захватывают даже бедные и поврежденные почвы, делая это быстрее, чем местные виды успевают восстановиться", – пояснил специалист.





Илья Рыбальченко эколог Во-вторых, плотные заросли инвазивных растений "выключают" из экосистемы традиционные дубравы, березовые леса и луга. Золотарник, например, полностью подавляет луговые травы, образуя монокультурные "желтые пустыни". Клен ясенелистный вытесняет ели, липы и березы, забирая у них свет. А под рейнутрией, как отмечают экологи, образуются "мертвые зоны", где ничего не растет, что в разы снижает биоразнообразие.

В-третьих, по словам эксперта, некоторые растения несут прямую опасность для человека.

"Борщевик Сосновского вызывает тяжелые ожоги второй и третьей степени и может спровоцировать отек. Золотарник и амброзия – мощные аллергены, обостряющие поллиноз. Клен ясенелистный обладает ломкой древесиной, его ветви часто падают на машины, тротуары и линии электропередач, а поверхностные корни повреждают асфальт и коммуникации. Айлант, "райское дерево", не только выделяет токсины и вызывает аллергию, но и своими корнями разрушает дорожные покрытия и фундаменты. Именно поэтому город не просто борется с сорняками, а системно снижает угрозу для жителей, разделив инвазивные виды на четыре группы по степени агрессивности и срочности мер", – пояснил он.

Кроме того, из-за вытеснения местных растений сокращается кормовая база для птиц и животных, ухудшается состояние зеленых зон и, как следствие, уменьшается выработка кислорода. Таким образом, принятые меры стали научно обоснованным и гуманным шагом, направленным на сохранение природного баланса мегаполиса, заключил Рыбальченко.

