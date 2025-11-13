Более тысячи деревьев высадят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Около 1,3 тысячи взрослых деревьев высадят на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

В качестве основной породы была выбрана мелколистная липа "Паллида". Таких деревьев будет более 1,1 тысячи. Также высадят остролистные клены, вязы и ивы. Возраст деревьев – 10–30 лет, а их высота составляет от 4 до 7 метров. Все они выращены в питомниках, где их специально готовят к пересадке.

Также на видовых зонах появятся зеленые островки с хвойными растениями. Для высадки крупномеров специалисты готовят специальные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Так корни будут защищены от гниения.

Отмечается, что деревья подбираются такие, которые могут легко адаптироваться к городским условиям и внешне соответствуют облику пространства. Они очищают воздух, защищают жилые постройки от дорожной пыли и создают тень, поэтому очень важно организовать зону между дорогами и домами.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что высадка деревьев является одним из основных направлений для формирования комфортной городской среды. Озеленение очень важно, особенно для таких крупных городов, как Москва.

Ранее сообщалось, что более 700 деревьев появятся на Щелковском шоссе и улицах на востоке Москвы. На Краснопрудной улице высадят 20 крупномеров, большая часть из них – липы. Улицы Стромынку и Русаковскую украсят около 80 деревьев. Щелковское шоссе и Большую Черкизовскую улицу – свыше 600.

